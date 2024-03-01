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Як мешканці Дніпра можуть оскаржити рішення МСЕК: інструкція від МОЗ

Сьогодні 10:56
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Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть оскаржити рішення МСЕК: інструкція від МОЗ

Якщо ви вважаєте, що рішення медико-соціальної експертної комісії є невідповідним, ви можете його оскаржити.

Як це зробити – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що спочатку варто це зробити в досудовому порядку, якщо ж і надалі ви не будете згодні з результатом – потрібно звернутися до суду.

Досудовий порядок оскарження передбачає такі кроки:

1. Пройдіть повторний огляд.

Для цього потрібно написати заяву до тієї ж комісії, де ви проходили огляд, або центральної чи обласної комісії. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

2. Зверніться до Центральної МСЕК.

Якщо ви не погоджуєтеся з новим рішенням, то можете подати оскарження до Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоровʼя.

3. Пройдіть обстеження в науково-дослідних установах.

У складних випадках МСЕК може направити вас на медико-соціальне експертне обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) або Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця).

Після обстеження ці установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.

Якщо ви і в цьому випадку вважаєте отриманий результат неправомірним, ви можете оскаржити його в суді. Для цього потрібно звернутися до адміністративного суду за місцем вашого проживання чи фактичного перебування, або за місцем знаходження МСЕК. Термін на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня отримання рішення МСЕК, яке ви вважаєте неправомірним.

Також у МОЗ нагадали: якщо ви або ваша дитина, яка має інвалідність, не можете пройти повторне обстеження й оформити направлення на МСЕК, тоді строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Важливо: на період дії воєнного стану на території України процедура проведення медико-соціальної експертизи значно спрощена – МСЕК здійснюють свої функції за принципом екстериторіальності.

Якщо ж під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушують ваші права, ви можете звернутися до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19!

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Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть оскаржити рішення МСЕК: інструкція від МОЗУкраїнська

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