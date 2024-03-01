Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Сьогодні 10:01
просмотров

Не спалюйте суху рослинність та бережіть довкілля!

Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Протягом останньої доби на Дніпропетровщині виникло 73 пожежі в екосистемах, загальна площа яких склала більш ніж 72 гектари. Більшість займань на відкритих територіях сталися саме через необережне поводження людей з вогнем.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Лише за 29 лютого 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до адміністративної відповідальності за спалювання сухостою – на правопорушників складено адмінпротоколи.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3060 до 6120 гривень!

Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Читайте також:

Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафуУкраїнська Новости Днепра про 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: важливе попередження
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: важливе попередження

Без паніки!

В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус

У Полтавській області вночі 1 березня стався землетрус. Підземні поштовхи…

На Дніпропетровщині вогонь забрав життя чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
На Дніпропетровщині вогонь забрав життя чоловіка

Його дані встановлюються.

На Дніпропетровщині наші оборонці збили 3 ворожих безпілотники
Новини Дніпра
Сьогодні 07:37
На Дніпропетровщині наші оборонці збили 3 ворожих безпілотники

Дякуємо нашим захисникам!

Наверх