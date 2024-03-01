20 жителів Дніпропетровщини притягнули до відповідальності за спалювання сухостою: сума штрафу

Не спалюйте суху рослинність та бережіть довкілля!

Протягом останньої доби на Дніпропетровщині виникло 73 пожежі в екосистемах, загальна площа яких склала більш ніж 72 гектари. Більшість займань на відкритих територіях сталися саме через необережне поводження людей з вогнем.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Лише за 29 лютого 20 жителів Дніпропетровщини притягнули до адміністративної відповідальності за спалювання сухостою – на правопорушників складено адмінпротоколи.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, сума штрафу за самовільне випалювання рослинності або її залишків для громадян становить від 3060 до 6120 гривень!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: