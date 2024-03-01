В області, яка межує з Дніпропетровською, стався землетрус

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу знаходиться в Решетилівському районі Полтавської області, на захід від м. Полтава, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, – йдеться у повідомленні.
У центрі зазначили, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні з них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7.
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