Український військовий, який проходить реабілітацію в Дніпрі, розповів про жахи полону

У лікарні Дніпра відновлює здоров'я колишній полонений.

Історію чоловіка розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

50-річний пан Микола родом з Волинської області. У Дніпрі опинився після російського полону. Тут наразі проходить реабілітацію та чекає моменту, если зможе поїхати додому та побувати у рідних краях.

У полоні чоловік провів 610 діб. Усі ці дні мріяв не померти.

Микола розповів, що служити пішов добровольцем. В одному із боїв під Червоним Лиманом потрапив у полон.

Спогади воїна переказує лікар:

Побачив своїми очами справжні російські бараки, в яких перебувало до тисячі людей в одному приміщенні.

Камери, де не було ковтка свіжого повітря, де їли стоячи.

Каша, хліб та шматочок оселедця привели до дистрофії, схуд на 35 кг.

І кожного дня страх та думки за трьох діточок, сім’ю та Україну.

16 годин на добу стояли та благали Господа дати можливість повернутись додому.

П’ять російських таборів, подібних до концентраційних, про які читав в книгах, пройшов Микола.

Від довгого стояння наступила атрофія нижніх кінцівок.

Падав на підлогу та одержував гумовою палицею по ребрам.

Були страхи, що сім’я, світ та Україна вже ніколи не повернуться.

В ці хвилини дуже хотілося вмерти.

Коли їли стоячи, слухав знущання та нелюдську поведінку зомбованих, жорстоких наглядачів, які примушували вчити огидні російські вірші.

Повернувся.

Признався, що сьогодні вперше посміхнувся, чекаючи родину в лікарні, – написав у соцмережах лікар.

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