У Дніпрі 1 березня будуть вимикати світло: усі адреси

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Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Братів Горобців: 57;

вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;

вул. Макарова: 2, 4, 8;

пров. Верстатобудівельний: 4;

вул. Бориса Кротова: 1-Б;

вул. Краснопільська: 1, 3-А, 5, 7;

просп. Богдана Хмельницького: 116.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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