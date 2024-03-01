У Дніпрі 1 березня будуть вимикати світло: усі адреси

Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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