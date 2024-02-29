Неправильне паркування у Дніпрі: скільки заплатять порушники за евакуацію на штрафмайданчик

Паркування порушникам обійдеться в копієчку.

У Дніпрі евакуюють автомобілі, які водії залишають у забороненому місці. На прикладі порушника, якого помітили на вулиці В’ячеслава Липинського, у міськраді розповіли, чим загрожує неправильне паркування.

За інформацією інспекторів, водій перекрив автівкою одну зі смуг руху. Чоловіка не зупинив навіть знак, що стоянка та зупинка тут заборонені. Проте власник машини-порушниці швидко знайшовся та отримав штраф.

Тільки з 19 по 25 лютого за порушення правил паркування у Дніпрі евакуювали 47 авто, а також виписали понад 2 500 штрафів.

За що штрафують водіїв?

Автомобілі порушників евакуюють у разі паркування:

на пішохідних переходах

на перехрестях

на тротуарах

на зупинках громадського транспорту

у разі блокування руху

Вартість евакуації транспортного засобу вагою до двох тонн – 2110 грн, від двох тонн до трьох тонн – 2230 грн, від трьох тонн – 2410 грн. Платити треба і за зберігання автівки на штрафмайданчику – 144 грн за добу перші 10 днів, з одинадцятої доби – 23 грн/доба.

Інспектори з паркування нагадують, що у Дніпрі є і безкоштовні розмічені паркувальні місця. Їх удвічі більше, ніж платних паркувальних майданчиків. Безоплатних парковок у місті – 16 673, платних — 8 134.

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