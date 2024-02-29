У Дніпрі евакуюють автомобілі, які водії залишають у забороненому місці. На прикладі порушника, якого помітили на вулиці В’ячеслава Липинського, у міськраді розповіли, чим загрожує неправильне паркування.
За інформацією інспекторів, водій перекрив автівкою одну зі смуг руху. Чоловіка не зупинив навіть знак, що стоянка та зупинка тут заборонені. Проте власник машини-порушниці швидко знайшовся та отримав штраф.
Тільки з 19 по 25 лютого за порушення правил паркування у Дніпрі евакуювали 47 авто, а також виписали понад 2 500 штрафів.
Автомобілі порушників евакуюють у разі паркування:
Вартість евакуації транспортного засобу вагою до двох тонн – 2110 грн, від двох тонн до трьох тонн – 2230 грн, від трьох тонн – 2410 грн. Платити треба і за зберігання автівки на штрафмайданчику – 144 грн за добу перші 10 днів, з одинадцятої доби – 23 грн/доба.
Інспектори з паркування нагадують, що у Дніпрі є і безкоштовні розмічені паркувальні місця. Їх удвічі більше, ніж платних паркувальних майданчиків. Безоплатних парковок у місті – 16 673, платних — 8 134.
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