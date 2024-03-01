В Днепре 1 марта будут выключать свет: все адреса

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Сегодня, 1 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Братьев Воробьев: 57;

ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;

ул. Макарова: 2, 4, 8;

пер. Станкостроительный: 4;

ул. Бориса Кротова: 1-Б;

ул. Краснопольская: 1, 3-А, 5, 7;

просп. Богдана Хмельницкого: 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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