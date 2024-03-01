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В Днепре 1 марта будут выключать свет: все адреса

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Новости Днепра про В Днепре 1 марта будут выключать свет: все адреса

Сегодня, 1 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Братьев Воробьев: 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • ул. Макарова: 2, 4, 8;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • ул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • ул. Краснопольская: 1, 3-А, 5, 7;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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