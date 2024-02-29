У Дніпрі виставили на аукціон залишки майна збанкрутілого промгіганта зі столітньою історією

У Дніпрі триває розпродаж майна Дніпропетровського трубного заводу.

У Дніпрі допродають залишки трубного заводу, який колись вважався промисловим гігантом, але у 2021 підприємство остаточно визнали банкрутом.

На сайті Prozzoro з’явилося оголошення з повторного продажу майна боржника ПАТ “Дніпропетровський трубний завод”. Аукціон проводять за голландською схемою, тобто на пониження ціни.

Початкова вартість – 72 млн гривень.

Продають майно боржника, а саме: (Лот № 13): виявлене та проінвентаризоване майно, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Західний Шлях (колишня вул. Маяковського), буд. 31.

Деталей про те, що саме дістанеться майбутньому власнику немає. Відомо тільки, що будівлі побудовані у 1955 році, а загальна площа промислового об’єкта – 3137,1 кв.м.

Є кілька фото, з яких можна зрозуміти, що продають приміщення колишнього заводу та купу брухту. Залишки обладнання у аварійному стані, тому навряд тут можливо відновити промисловий процес, або навіть використати на запчастини вцілілі прилади.

Торги проведуть 11 березня. Поки що охочих придбати майно заводу немає.

Зауважимо, минулого року пройшло щонайменше два аукціони, під час яких продавали приміщення заводу.

Дніпропетровський трубний завод – що відомо про підприємство

Рік будівництва заводу: 1928. Підприємство спеціалізувалося на виробництві безшовних електрозварювальних труб, які використовують при будівництві.

Попри те, що досить довго завод був одним із важливих підприємств, у 2011 році починається занепад, через проблеми з постачанням сировини. Згодом більшість персоналу звільнили, а у 2021 бізнес оголосили банкрутом.

У 2022 році підприємство почали “різати на металолом”, тож найближчим часом відновити виробництво не вдасться.

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