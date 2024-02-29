Звичайно, у цвітінні кульбабок немає нічого незвичайного. Щороку тисячі квіток розквітають на лугах, полях та у міських парках. Але зазвичай це відбувається десь посеред березня. Пік активності цих рослин припадає на квітень. Проте цьогоріч у Дніпрі всі природні процеси несуться з космічною швидкістю, тому вже наприкінці лютого ці чарівні жовті квітки встигли відцвісти.
Природну дивину показала Yuliya Ratsibarska.
Біленькі пухнасті шапочки можна побачити в парках та газонах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки. Крім того, у дворах міста вже активно розквітають підсніжники та інші весняні первоцвіти.
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