У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)
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Сегодня 20:54

У Дніпрі наприкінці лютого вже відцвітають кульбабки.

Новости Днепра про У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)

Звичайно, у цвітінні кульбабок немає нічого незвичайного. Щороку тисячі квіток розквітають на лугах, полях та у міських парках. Але зазвичай це відбувається десь посеред березня. Пік активності цих рослин припадає на квітень. Проте цьогоріч у Дніпрі всі природні процеси несуться з космічною швидкістю, тому вже наприкінці лютого ці чарівні жовті квітки встигли відцвісти.

Природну дивину показала Yuliya Ratsibarska.

Новости Днепра про У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)

Біленькі пухнасті шапочки можна побачити в парках та газонах. 

Новости Днепра про У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на косі на Перемозі на деревах розпускаються бруньки. Крім того, у дворах міста вже активно розквітають підсніжники та інші весняні первоцвіти.

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Новости Днепра про У Дніпрі наприкінці лютого масово відцвітають кульбабки (ФОТО)Українська

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