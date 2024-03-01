На Дніпропетровщині наші оборонці збили 3 ворожих безпілотники

Дякуємо нашим захисникам!

Учора пізно ввечері та ближче до ночі над областю наші оборонці знищили 3 ворожих безпілотники. ППО працювала в Синельниківському та Дніпровському районах.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Дякую за цілодобовий захист ПвК “Схід”! – написав він.

Також ворог обстріляв з артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Нікопольського району. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів. Мирного дня, – додав Лукашук.

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