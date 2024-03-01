На Дніпропетровщині вогонь забрав життя чоловіка

Його дані встановлюються.

29 лютого о 21:28 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Миру села Привовчанське Павлоградського району.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що займання виникло на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку на площі 60 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 23:58. На жаль, під час гасіння займання ДСНС-ники виявили чоловіка без ознак життя (особисті дані встановлюються).

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горів гараж з легковиком всередині (ФОТО).

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