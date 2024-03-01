Как жители Днепра могут обжаловать решение МСЭК: инструкция от Минздрава

Полезная информация!

Если вы считаете, что решение медико-социальной экспертной комиссии является несоответствующим, вы можете его обжаловать.

Как это сделать — рассказали в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что сначала стоит это сделать в досудебном порядке, если же и в дальнейшем вы не будете согласны с результатом — нужно обратиться в суд.

Досудебный порядок обжалования предусматривает следующие шаги:

1. Пройдите повторный осмотр.

Для этого нужно написать заявление в ту же комиссию, где вы проходили осмотр, или центральную или областную комиссии. После этого будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение.

2. Обратитесь в Центральную МСЭК.

Если вы не согласны с новым решением, то можете подать обжалование в Центральную медико-социальную экспертную комиссию Министерства здравоохранения.

3. Пройдите обследование в научно-исследовательских учреждениях.

В сложных случаях МСЭК может направить вас на медико-социальное экспертное обследование в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) или Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница).

После обследования эти учреждения составляют консультативные заключения, которые для комиссии имеют рекомендательный характер.

Если вы и в этом случае считаете полученный результат неправомерным, вы можете обжаловать его в суде. Для этого нужно обратиться в административный суд по месту вашего проживания или фактического пребывания, или по месту нахождения МСЭК. Срок на обращение в суд составляет не позднее шести месяцев со дня получения решения МСЭК, которое вы считаете неправомерным.

Также в Минздраве напомнили: если вы или ваш ребенок, имеющий инвалидность, не можете пройти повторное обследование и оформить направление на МСЭК, тогда срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Важно: на период действия военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы значительно упрощена — МСЭК осуществляют свои функции по принципу экстерриториальности.

Если же во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушают ваши права, вы можете обратиться в контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: