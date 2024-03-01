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  • Птичья «бомбардировка»: в Днепре от нашествия голубей страдает парк Зеленый Гай (ВИДЕО)

Птичья «бомбардировка»: в Днепре от нашествия голубей страдает парк Зеленый Гай (ВИДЕО)

Сегодня 11:26
просмотров

В Днепре голуби устроили "бомбардировку" парка Зеленый Гай.

Новости Днепра про Птичья

До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, часто разводили голубей. Дома для пернатых строили как в частном секторе, так и во дворах многоэтажек. Теперь эти птицы неотделимая часть экосистемы города, но в Зеленом Гае столкнулись с неожиданной проблемой.

Из-за нашествия птиц аллеи парка завалены птичьим пометом.

На это обратили внимание днепряне, прогуливавшиеся в парке на этой неделе. На видео, которое распространили в соцсетях видно, что дорога и перила загрязнены голубиным пометом. Горожане отмечают, что к «бомбардировке» присоединились также круки.

Увидеть масштабы проблемы можно на видео ниже:

Напомним, ранее в некоторых районах Днепра были голубятни.

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