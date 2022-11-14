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Одевайтесь теплее: сегодня в Днепре ожидается прохладная погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня в Днепре ожидается прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 14 ноября:

  • Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
  • Сильная грязь на дороге – к теплой осени, а мороза не будет до декабря.
  • На реках уже образовался лед – мороз будет держаться до весны.

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Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня в Днепре ожидается прохладная погодаУкраїнська Новости Днепра про Одевайтесь теплее: сегодня в Днепре ожидается прохладная погодаРусский

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