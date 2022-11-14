Одевайтесь теплее: сегодня в Днепре ожидается прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 14 ноября:
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