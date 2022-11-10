В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)

Недавно житель Днепра купил в местном супермаркете шоколадку, но когда открыл ее, чтобы есть, нашел там «сюрприз».
Вместо ореха в плитке был человеческий зуб.
Фото днепрянин опубликовал в социальной сети.
Откуда там зуб – неизвестно. Но теперь точно страшно есть шоколад.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в куске мяса из местного магазина нашли иглу.
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