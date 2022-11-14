Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода

Сьогодні 06:15
просмотров

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода

За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 14 листопада:

  • Сніговий день обіцяє наступної весни великий розлив.
  • Якщо на Кузьминки лист залишається на дереві, то наступного року у цей день буде мороз.
  • Сильний бруд на дорозі – до теплої осені, а морозу не буде до грудня.
  • Якщо вдень теплий, то зима буде суворою.
  • На річках вже утворилася крига – мороз триматиметься до весни.

Читайте також:

Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погодаУкраїнська Новости Днепра про Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погодаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»
    Новини Дніпра
    Вчора 21:32
    Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

    Більшість дніпрян проти встановлення новорічної ялинки у Дніпрі в цьому…

    З ніг на голову: у Дніпрі з’явився новий музей
    Новини Дніпра
    Вчора 10:40
    З ніг на голову: у Дніпрі з’явився новий музей

    У популярному в Дніпрі з'явився новий музей-атракціон.

    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 13 листопада
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Хмарно, але без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 13 листопада

    Парасольку можна залишати вдома!

    Все ще тепла осінь: у суботу на дніпрян чекає гарна погода
    Новини Дніпра
    12.11.2022 06:15
    Все ще тепла осінь: у суботу на дніпрян чекає гарна погода

    Парасолька сьогодні не знадобиться!

    Наверх