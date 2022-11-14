Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода
Одягайтеся тепліше: сьогодні у Дніпрі очікується прохолодна погода
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, з самого ранку небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня.Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 14 листопада:
Сніговий день обіцяє наступної весни великий розлив.
Якщо на Кузьминки лист залишається на дереві, то наступного року у цей день буде мороз.
Сильний бруд на дорозі – до теплої осені, а морозу не буде до грудня.
Якщо вдень теплий, то зима буде суворою.
На річках вже утворилася крига – мороз триматиметься до весни.
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