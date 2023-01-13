Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодом

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 13 января:
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