Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодом

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Начало января оказалось морозным. Но уже с середины месяца в…

В Днепре снова снизился уровень воды.

Поселок городского типа Кирилловка находится под оккупацией с весны 2022…

«Днепр-Арену» не продадут: в чем причина прекращения торгов 8 декабря на платформе "СЕТАМ" появился лот. На продажу выставили два объекта, связанных с футбольной жизнью в Днепре. Это тренировочная база СК "Днепр-1", а также имущество "Днепр-Арены" (бывшее название "Металлург". просмотров

У Дніпрі через аварії мешканці залишилися без світла та води: ситуація на вечір 12 січня У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла та води, але комунальники обіцяють закінчити роботи до кінця дня. просмотров

Переселенцев в Днепре будут кормить горячими обедами: где поесть В Днепре для переселенцев стартовала выдача бесплатных горячих обедов для вынужденно перемещенных лиц. просмотров

Украинские военные уничтожили вражеский штурмовых и три склада боеприпасов, — Генштаб Украинские защитники "приземлили" российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника. просмотров

Иностранцы смогут служить в Украине по контракту Верховная рада приняла законопроект о прохождении военной службы иностранцами по контракту. просмотров