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Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодом

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодом

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 13 января:

  • Идет снег – к хорошему урожаю.
  • Иней обильно покрыл деревья – к урожаю зерновых.
  • Солнце взошло высоко – год будет урожайным.
  • Оттепель – к теплому и дождливому лету.

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Новости Днепра про Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодомУкраїнська Новости Днепра про Одевайтесь теплее: пятница 13-го окутает днепрян зимним холодомРусский

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