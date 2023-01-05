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Палец сильно отек: в Днепре спасатели помогли женщине снять кольцо

Сегодня 12:49
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Иногда спасатели выезжают и на такие вызовы.

Новости Днепра про Палец сильно отек: в Днепре спасатели помогли женщине снять кольцо

В среду, 4 января, в 17:11 на линию «101» обратилась женщина. Она просила помочь снять кольцо.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Днепрянка рассказала, что палец сильно отек, поэтому она не может самостоятельно снять украшение.

На помощь выехали днепровские спасатели. С помощью специального инструмента они осторожно разрезали кольцо и сняли его с пальца женщины.

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Новости Днепра про Палец сильно отек: в Днепре спасатели помогли женщине снять кольцоУкраїнська Новости Днепра про Палец сильно отек: в Днепре спасатели помогли женщине снять кольцоРусский

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