Одягайтеся тепліше: п’ятниця 13-го огорне дніпрян зимовим холодом

Одягайтеся тепліше, друзі!

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 13 січня:

Йде сильний сніг – до хорошого врожаю.

Іній рясно покрив дерева – до врожаю зернових.

Сонце вийшло високо – рік буде врожайним.

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