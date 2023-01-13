Одягайтеся тепліше: п’ятниця 13-го огорне дніпрян зимовим холодом

За прогнозами синоптиків, хмари у Дніпрі вже зранку надовго займуть своє місце під сонцем, і хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів! Вранці температура повітря -6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -1°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 13 січня:
Читайте також:
Автор:
Селище міського типу Кирилівка знаходиться під окупацією з весни 2022…
У Дніпрі знову знизився рівень води.
Початок січня видався морозним. Але вже з середини місяця у…
Друзі, одягайтеся тепліше!