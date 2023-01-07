Днепр украсила новая патриотическая инсталляция: ее посвятили ВСУ

Снимок инсталляции разместили в Facebook.
В публикации отмечается, что автор работы — днепрянин с никнеймом ashk1984.
Символическая композиция, которая представляет собой надпись «Верим в ВСУ», украсила торец многоэтажки и лужайку рядом с ней. На этом же доме можно увидеть патриотический мурал в виде украиночки, выполненной в стиле художницы Евгении Гапчинской.
Днепряне остались в восторге от новой патриотической локации города. В комментариях они пишут: «Обожаю наш народ!», «Еще как верим! Добро победит зло», «Круто», «Это наша Калиновая! Красиво! Победим!», «Слава ВСУ».
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Анна Кравчук
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