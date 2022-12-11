Обязательный техосмотр вернулся: что нужно знать водителям в Днепре

С 2023 года в Украину возвращается обязательный технический осмотр транспортных средств.
Законодательство предусматривает, что под обязательное ТО подпадают
Легковые автомобили, которые могут перевозить до 9 пассажиров, должны пройти ТО не позднее 4 лет после даты первой регистрации, а после этого — каждые 2 года. Если авто не пройдет процедуру до указанных сроков – штраф 1700 гривен.
От прохождения обязательного техосмотра освобождаются автомобили
Кто не сможет пройти техосмотр?
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