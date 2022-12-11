Обязательный техосмотр вернулся: что нужно знать водителям в Днепре

Что нужно знать об обязательном техосмотре авто.

С 2023 года в Украину возвращается обязательный технический осмотр транспортных средств.

Законодательство предусматривает, что под обязательное ТО подпадают

транспортные средства, которые в течение 10 дней существуют после перерегистрации на имя нового владельца;

автомобили, попавшие в ДТП, с повреждениями элементов, от которых зависит безопасность передвижения (подвеска, рулевой механизм, тормоза), был сильно деформирован кузов;

транспортные средства, на которых были обнаружены существенные неполадки во время вождения.

Легковые автомобили, которые могут перевозить до 9 пассажиров, должны пройти ТО не позднее 4 лет после даты первой регистрации, а после этого — каждые 2 года. Если авто не пройдет процедуру до указанных сроков – штраф 1700 гривен.

От прохождения обязательного техосмотра освобождаются автомобили

скорость передвижения которых не превышает 25 км/ч;

используются на дорогах общего использования;

которые имеют двигатель объемом менее 125 см или электродвигатель, мощность которого не превышает 4 кВт.

Кто не сможет пройти техосмотр?

попадали в серьезные ДТП;

не отвечают экологическим стандартам Евро-4;

если в конструкцию автомобиля были внесены существенные изменения;

авто зарегистрированы заграницей, или получившие прописку в Украине – «евробляхи».

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