Обов’язковий техогляд повернувся: що треба знати водіям у Дніпрі

Що треба знати про обов'язковий техогляд авто.

З 2023 року в Україні повертається обовʼязковий технічний огляд транспортних засобів.

Законодавство передбачає, що під обовʼязковий ТО підпадають

транспортні засоби, які впродовж 10 днів існують після перереєстрації на ім’я нового власника;

автомобілі, що потрапили в ДТП, з пошкодженнями елементів, від яких залежить безпека пересування (підвіска, кермовий механізм, гальма), був сильно деформований кузов;

транспортні засоби, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння.

Легкові автомобілі, які можуть перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти ТО не пізніше ніж через 4 роки після дати першої реєстрації, а після цього — кожні 2 роки. Якщо авто не пройде процедуру до зазначених термінів — штраф 1700 гривень.

Від проходження обовʼязкового техогляду звільняються автівки

швидкість пересування яких не перевищує 25 км/год;

використовуються на дорогах загального користування;

які мають двигун об’ємом менше 125 см, або електродвигун, потужність якого не перевищує 4 кВт.

Хто не зможе пройти техогляд?

потрапляли до серйозних ДТП;

не відповідають екологічним стандартам Євро-4;

якщо в конструкцію автомобіля були внесені значні зміни;

авто зареєстровані закордоном, або які отримали прописку в Україні – “євробляхи”.

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