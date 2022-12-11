Обов’язковий техогляд повернувся: що треба знати водіям у Дніпрі
Обов’язковий техогляд повернувся: що треба знати водіям у Дніпрі
Сьогодні 10:33
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Що треба знати про обов'язковий техогляд авто.
З 2023 року в Україні повертається обовʼязковий технічний огляд транспортних засобів.
Законодавство передбачає, що під обовʼязковий ТО підпадають
транспортні засоби, які впродовж 10 днів існують після перереєстрації на ім’я нового власника;
автомобілі, що потрапили в ДТП, з пошкодженнями елементів, від яких залежить безпека пересування (підвіска, кермовий механізм, гальма), був сильно деформований кузов;
транспортні засоби, на яких було виявлено суттєві неполадки під час водіння.
Легкові автомобілі, які можуть перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти ТО не пізніше ніж через 4 роки після дати першої реєстрації, а після цього — кожні 2 роки. Якщо авто не пройде процедуру до зазначених термінів — штраф 1700 гривень.
Від проходження обовʼязкового техогляду звільняються автівки
швидкість пересування яких не перевищує 25 км/год;
використовуються на дорогах загального користування;
які мають двигун об’ємом менше 125 см, або електродвигун, потужність якого не перевищує 4 кВт.
Хто не зможе пройти техогляд?
потрапляли до серйозних ДТП;
не відповідають екологічним стандартам Євро-4;
якщо в конструкцію автомобіля були внесені значні зміни;
авто зареєстровані закордоном, або які отримали прописку в Україні – “євробляхи”.
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