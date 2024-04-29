У самому центрі Дніпра помітили автопробіг “ухилянтів”

Дивний "гумор".

Днями у самому центрі Дніпра, біля закладу “МахноПаб”, містяни помітили автопробіг “ухилянтів”.

Відео опублікували у соцмережі.

На кадрах можна побачити кілька автівок з написами “Ухилянт”, “Друг ухилянта”.

У чому сенс такого жарту та хто був за кермом автівок – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цирк у Дніпрі визнали “критично важливим” підприємством, а працівникам хочуть дати “бронь” від мобілізації.

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