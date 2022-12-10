Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“У мене вдома теж постійно вимикають світло”, – мер Дніпра

Сьогодні 16:22
просмотров

Росіяни продовжують тероризувати Україну.

Новости Днепра про

Близько 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено. Через це українці змушені годинами, а то і днями, сидіти без світла.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов, у нього вдома теж вимикають світло, але ми з усім впораємося.

У це, звичайно, важко повірити, але в мене вдома теж постійно вимикають світло. Собаки мерзнуть. Особливо папуги. Але ми впораємося. Кутаю Малого у плед. Він смішний. І дуже-дуже добрий. “Без вас” (с) Дякую, Володимире Олександровичу, що висловили нашу національну ідею. Без них, бл@дей. Нехай будуть прокляті, – написав мер Дніпра.

Новости Днепра про

Ми вистоїмо та обов’язково переможемо. Усе буде Україна!

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:44
    У Дніпрі запрацював банкоматний роумінг: що це означає

    Тепер можна знімати готівку у будь-якому банкоматі без комісії.

    Струс мозку, опіки обличчя, ампутація лівої кисті: у Дніпрі врятували 33-річного бійця з Ровенської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    Струс мозку, опіки обличчя, ампутація лівої кисті: у Дніпрі врятували 33-річного бійця з Ровенської області

    У Дніпрі у лікарні Мечникова врятували 33-річного бійця із Ровенської…

    У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:05
    У Дніпрі на Гагаріна трапилася сильна пожежа: що відомо

    Учора, 9 грудня, о 23:43 на лінію «101» повідомили про…

    Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Аварійні роботи та відключення світла: де сьогодні у Дніпрі немає води

    У суботу, 10 грудня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх