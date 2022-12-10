“У мене вдома теж постійно вимикають світло”, – мер Дніпра

Росіяни продовжують тероризувати Україну.

Близько 50% енергоінфраструктури України значно пошкоджено, частину знищено. Через це українці змушені годинами, а то і днями, сидіти без світла.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов, у нього вдома теж вимикають світло, але ми з усім впораємося.

У це, звичайно, важко повірити, але в мене вдома теж постійно вимикають світло. Собаки мерзнуть. Особливо папуги. Але ми впораємося. Кутаю Малого у плед. Він смішний. І дуже-дуже добрий. “Без вас” (с) Дякую, Володимире Олександровичу, що висловили нашу національну ідею. Без них, бл@дей. Нехай будуть прокляті, – написав мер Дніпра.

Ми вистоїмо та обов’язково переможемо. Усе буде Україна!

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