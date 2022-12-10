Комбо: у Дніпрі та області в неділю очікуються сильний вітер та густий туман

Будь ласка, бережіть себе!

У неділю, 11 грудня, у Дніпрі та області очікується туман. Видимість – 300-500 м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Крім того, завтра на Дніпропетровщині очікуються пориви південно-східного вітру – 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший (жовтий).

Тому, будь ласка, будьте уважні та бережіть себе!

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