Комбо: у Дніпрі та області в неділю очікуються сильний вітер та густий туман

У неділю, 11 грудня, у Дніпрі та області очікується туман. Видимість – 300-500 м.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Крім того, завтра на Дніпропетровщині очікуються пориви південно-східного вітру – 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший (жовтий).
Тому, будь ласка, будьте уважні та бережіть себе!
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