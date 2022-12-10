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Як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНС

Сьогодні 19:43
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Новости Днепра про Як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала поради, як захистити електроприлади від перепаду напруги після відновлення електропостачання.

Внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Як вберегти техніку в разі відключення світла

  1. Включайте прилади лише через півгодини після подачі струму. Робіть це поетапно, щоб не з’являвся різкий стрибок споживання.
  2. Купуйте лише сертифіковані електроприлади та електротехніку тільки в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.
  3. Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.
  4. Забороняється встановлювати електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на горючі основи (конструкції).
  5. Не намагайтеся самостійно відновити електропостачання шляхом втручання в електрощитові будинків.
  6. Ставтеся з розумінням до тимчасових відключень електроенергії.

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Новости Днепра про Як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНСУкраїнська Новости Днепра про Як вберегти електротехніку від перепадів напруги: поради ДСНСРусский

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