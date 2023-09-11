Объявляли спецоперацию: в Каменском поймали мужчину, который расстрелял знакомого

Правоохранители задержали мужчину, застрелившего своего знакомого в Каменском. Убийство произошло посреди дня на одной из улиц города, 8 сентября.
Все началось со словесного конфликта, во время которого подозреваемый достал из автомобиля пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. В результате стрельбы 29-летний мужчина получил смертельные ранения. Убийца скрылся на автомобиле.
После этого полицейские приступили к спецоперации. Вечером 8 сентября был найден автомобиль подозреваемого, а 10 сентября поймали и самого злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.
По согласованию с Каменской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
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