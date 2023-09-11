Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомого

Правоохоронці затримали чоловіка, який застрелив свого знайомого у Кам’янському. Вбивство сталося посеред дня на одній із вулиць міста, 8 вересня.
Усе почалося зі словесного конфлікту, під час якого підозрюваний дістав з автівки пістолет та декілька разів вистрелив у сторону свого опонента. Внаслідок стрілянини 29-річний чоловік отримав смертельні поранення. Вбивця втік на автомобілі.
Після цього поліціянти розпочали спецоперацію. Увечері 8 вересня знайшли автомобіль підозрюваного, а 10 вересня і самого зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець.
За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
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