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Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомого

Сьогодні 12:05
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Поліціянти повідомили результати спецоперації, яку оголосили на території області минулої п'ятниці.

Новости Днепра про Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомого

Правоохоронці затримали чоловіка, який застрелив свого знайомого у Кам’янському. Вбивство сталося посеред дня на одній із вулиць міста, 8 вересня. 

Усе почалося зі словесного конфлікту, під час якого підозрюваний дістав з автівки пістолет та декілька разів вистрелив у сторону свого опонента. Внаслідок стрілянини 29-річний чоловік отримав смертельні поранення. Вбивця втік на автомобілі. 

Після цього поліціянти розпочали спецоперацію. Увечері 8 вересня знайшли автомобіль підозрюваного, а 10 вересня і самого зловмисника. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. 

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Новости Днепра про Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомого

Новости Днепра про Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомого

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Новости Днепра про Оголошували спецоперацію: у Кам’янському піймали чоловіка, який розстріляв знайомогоУкраїнська

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