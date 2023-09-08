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  • У Кам’янському посеред дня застрелили чоловіка: в області розпочали спецоперацію

У Кам’янському посеред дня застрелили чоловіка: в області розпочали спецоперацію

Сьогодні 21:23
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У Кам'янському посеред білого дня застрелили чоловіка.

Новости Днепра про У Кам'янському посеред дня застрелили чоловіка: в області розпочали спецоперацію

Через це по всій Дніпропетровській області розпочали поліцейську спецоперацію. 

За інформацією правоохоронців, стрілянина сталася близько 13-ї години дня. Між 29-річним потерпілим та його 30-річним знайомим виник конфлікт.

Судячи з відео, яке ширять в мережі, чоловіки через щось посварилися, і один із пасажирів сірої Subaru Forester дістав пістолет та декілька разів вистрелив у сторону опонента. Той намагався зупинити нападника, але вбивця зробив ще декілька пострілів у постраждалого.

Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі. Поранений 29-річний чоловік від отриманих ушкоджень помер. 

Поліція розпочала спецоперацію в області, щоб знайти зловмисника. Наряди поліції отримали орієнтування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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