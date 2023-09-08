Рідні 22-річної дівчини з Кривого Рогу, яка померла після мамопластики, розповіли, як просувається справа

У червні цього року у Кривому Розі сталася трагедія - 22-річна Аліна Мухіна померла після мамопластики.

Відомо, що дівчина 13 червня зробила мамопластику у відомого в місті хірурга Якова Яковіді. Після операції Аліна почувала себе зле, згодом її стан погіршився і вона звернулася до лікарні, де її оперували. Дівчині провели ще дві операції, але, на жаль, 22 червня її серце зупинилося.

Родичі Аліни звинувачують у смерті їхньої близької людини лікаря. Сам медик звинувачення заперечує.

З моменту смерті Аліни минуло вже більше двох місяців. Рідні загиблої розповіли виданню “Свої. Кривий Ріг”, як просувається справа.

Як повідомив Євген, батько Аліни, вони отримали висновок судмедексперта. У ньому сказано, що смерть дівчини настала внаслідок септичного ураження.

Був встановлений сепсис, а не якийсь міфічний поставлений лікарями діагноз – “токсичне отруєння”, – сказав чоловік.

За словами Дар’ї, сестри Аліни, з’явилися міфи, що нібито вона вживала наркотики.

Але це все не так, люди, які її знають, розуміють, що це все неправда. Мені дуже неприємно, що є така інформація. І поширюють її люди, які взагалі ніяк не були пов’язані з моєю сестрою та особисто її не знали, – сказала дівчина.

Також, за її словами, з’явилася інформація, шо в Аліни нібито були гепатити В та С.

Це також неправда. Аліна здавала аналізи в приватній лабораторії, за результатами – вона була повністю здоровою, – розповіла Дар’я.

Журналісти також поспілкувалися з головною лікаркою медзакладу, де працює хірург Яков Яковіді, який проводив операцію дівчині. За її словами, він досі працює у лікарні, але наразі перебуває у відпустці.

Ми отримали тільки історію хвороби і у зв’язку з цим будемо проводити службове розслідування. Операції, які стосуються роботи на шкірі, підшкірній клітковині, він не проводить, – сказала лікарка.

Розслідування триває.

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