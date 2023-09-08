У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)

Дніпрянин вирощує тропічних метеликів.

Про це Павло розповів у спільноті “Комахи України”.

За словами дніпрянина, у себе вдома він вирощує метелика з моторошною назвою – бражник мертва голова. Павло показав гусінь, у якої якраз відбувається линяння.

Варто зауважити, що бражник один із найбільших та рідкісних метеликів Дніпропетровщини. Це єдиний тропічний метелик, який водиться на території України. Свою назву отримав завдяки малюнку на спині, який нагадує череп.

Бражник мертва голова (Acherontia atropos) — комаха родини бражників. Один з 3 видів тропічного роду; єдиний вид роду у фауні України. Занесений до Червоної книги, як рідкісний. Зазвичай, живе у заповідниках, як компонент біоценозу.

Як розповів Павло, іноді можуть зимувати в Україні.

Зимівлі є непрямі докази можливості даного виду переносити зиму лялечкою в діапаузі (сплячці). Певні якості осінніх лялечок вже доведені експериментом (здатні не розвиватися від 2 до 5 місяців та переносити температуру 9-10 градусів тепла протягом всього періоду такої сплячки). Більш перевірений була б природна знахідка життєздатної лялечки весною, але наразі таких свідчень немає. Існує гіпотеза, що в Україні на узбережжі Чорного Моря місцева популяція таки зимує. До цього офіційно у нас вони вважалися мігрантами, – каже дніпрянин.

Так виглядає доросла особина.

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