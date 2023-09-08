Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)

У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)

Сьогодні 11:27
просмотров

Дніпрянин вирощує тропічних метеликів.

Про це Павло розповів у спільноті “Комахи України”. 

За словами дніпрянина, у себе вдома він вирощує метелика з моторошною назвою – бражник мертва голова. Павло показав гусінь, у якої якраз відбувається линяння. 

Варто зауважити, що бражник один із найбільших та рідкісних метеликів Дніпропетровщини. Це єдиний тропічний метелик, який водиться на території України. Свою назву отримав завдяки малюнку на спині, який нагадує череп. 

Новости Днепра про У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)

Бражник мертва голова (Acherontia atropos) — комаха родини бражників. Один з 3 видів тропічного роду; єдиний вид роду у фауні України. Занесений до Червоної книги, як рідкісний. Зазвичай, живе у заповідниках, як компонент біоценозу.

Як розповів Павло, іноді можуть зимувати в Україні. 

Зимівлі є непрямі докази можливості даного виду переносити зиму лялечкою в діапаузі (сплячці). Певні якості осінніх лялечок вже доведені експериментом (здатні не розвиватися від 2 до 5 місяців та переносити температуру 9-10 градусів тепла протягом всього періоду такої сплячки). Більш перевірений була б природна знахідка життєздатної лялечки весною, але наразі таких свідчень немає. Існує гіпотеза, що в Україні на узбережжі Чорного Моря місцева популяція таки зимує. До цього офіційно у нас вони вважалися мігрантами, – каже дніпрянин.

Так виглядає доросла особина.

Новости Днепра про У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі водяться рідкісні тропічні метелики із моторошною назвою (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла: в якому вони стані
Новини Дніпра
Сьогодні 10:53
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла: в якому вони стані

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.

Божеволіла від спраги та голоду: у Дніпрі кішку кинули напризволяще у зачиненій квартирі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:26
Божеволіла від спраги та голоду: у Дніпрі кішку кинули напризволяще у зачиненій квартирі

У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яку кинули напризволяще у…

У Дніпрі “замінували” сім шкіл: чи знайшли щось правоохоронці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Дніпрі “замінували” сім шкіл: чи знайшли щось правоохоронці

Навчальний рік тільки почався...

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство
Новини Дніпра
Сьогодні 07:48
Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Наверх