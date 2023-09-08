В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации

Поэтому по всей Днепропетровской области начали полицейскую спецоперацию.
По информации правоохранителей, стрельба произошла около 13 часов дня. Между 29-летним потерпевшим и его 30-летним знакомым возник конфликт.
Судя по видео, которое публикуют в сети, мужчины из-за чего-то поссорились, и один из пассажиров серой Subaru Forester достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. Тот пытался остановить нападающего, но убийца произвел еще несколько выстрелов в пострадавшего.
Установлено, что после инцидента нападавший скрылся на автомобиле. Раненый 29-летний мужчина от полученных повреждений скончался.
Полиция начала спецоперацию в области, чтобы найти злоумышленника. Наряды полиции получили ориентировку. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Читайте также:
Автор:
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после объявления подозрения…
Украинские военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. Дается…
Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.
В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.
Обратите внимание.
Пока хозяина не было дома, злоумышленник разбил окно и украл из частного дома золото и серебро.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после объявления подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому арестовали его активы.
Утром 8 сентября через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв.
Ранее министр образования Оксен Лесной издал приказ, где отметил, что название страны-агрессорки нужно писать с прописной буквы.
Украинские военные имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. Дается он от 3 до 15 дней в зависимости от причины.
Сегодня, 8 сентября, в Днепре на ж/м Победа-6 произошла авария.
В Днепре 29 августа на проспекте Мазепы произошла смертельная стрельба.
В Днепре соседи поспорили из-за площадки для выгула животных.
В Кривом Роге на днях произошло два несчастных случая - домашние собаки покусали детей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!