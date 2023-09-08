В Каменском посреди дня застрелили мужчину: в области приступили к спецоперации

В Каменском посреди бела дня застрелили мужчину.

Поэтому по всей Днепропетровской области начали полицейскую спецоперацию.

По информации правоохранителей, стрельба произошла около 13 часов дня. Между 29-летним потерпевшим и его 30-летним знакомым возник конфликт.

Судя по видео, которое публикуют в сети, мужчины из-за чего-то поссорились, и один из пассажиров серой Subaru Forester достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. Тот пытался остановить нападающего, но убийца произвел еще несколько выстрелов в пострадавшего.

Установлено, что после инцидента нападавший скрылся на автомобиле. Раненый 29-летний мужчина от полученных повреждений скончался.

Полиция начала спецоперацию в области, чтобы найти злоумышленника. Наряды полиции получили ориентировку. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

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