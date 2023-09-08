Божеволіла від спраги та голоду: у Дніпрі кішку кинули напризволяще у зачиненій квартирі

У Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яку кинули напризволяще у зачиненій квартирі.

Про це повідомила зооволонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Кішка Дана жила разом із жінкою, яка страждала на алкоголізм. Нещодавно господарка померла від хвороби. Дитину, яка жила з нею забрали, а домашню тварину залишили одну в зачиненій квартирі.

Від відчаю кішка хотіла стрибнути з 9 поверху, але сусіди які помітили тварину, намагалися погодувати та напоїти її.

Скільки днів чотирилапа провела на самоті без води та їжі невідомо. Як розповіла Ольга, вона випадково опинилася біля будинку в той момент, коли родичі померлої господарки винесли кішку з квартири та збиралися забрати до ветклініки, щоб приспати її.

Ольга забрала бідосю під свій захист. Проте на цьому нещастя не завершилися. У кішки на животі виросли пухлини, які потребували термінового лікування. Ветеринари припускають, що тварину били та це спровокувало хворобу, адже усі органи мали травматичні пошкодження. Дані зробили операцію у борг, але тепер потрібні кошти, щоб долікувати бідолашну та поставити на ноги.

Якщо у вас є змога допомогти бідній кішці Дані, то зробити це можна за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для кішки Дани”

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