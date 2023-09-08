Божеволіла від спраги та голоду: у Дніпрі кішку кинули напризволяще у зачиненій квартирі

Про це повідомила зооволонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
Кішка Дана жила разом із жінкою, яка страждала на алкоголізм. Нещодавно господарка померла від хвороби. Дитину, яка жила з нею забрали, а домашню тварину залишили одну в зачиненій квартирі.
Від відчаю кішка хотіла стрибнути з 9 поверху, але сусіди які помітили тварину, намагалися погодувати та напоїти її.
Скільки днів чотирилапа провела на самоті без води та їжі невідомо. Як розповіла Ольга, вона випадково опинилася біля будинку в той момент, коли родичі померлої господарки винесли кішку з квартири та збиралися забрати до ветклініки, щоб приспати її.
Ольга забрала бідосю під свій захист. Проте на цьому нещастя не завершилися. У кішки на животі виросли пухлини, які потребували термінового лікування. Ветеринари припускають, що тварину били та це спровокувало хворобу, адже усі органи мали травматичні пошкодження. Дані зробили операцію у борг, але тепер потрібні кошти, щоб долікувати бідолашну та поставити на ноги.
Якщо у вас є змога допомогти бідній кішці Дані, то зробити це можна за реквізитами нижче.
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