У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 “шахедів”

Ворог вночі і вранці атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією.

Наші захисники з ПвК “Схід” збили над регіоном 11 безпілотників типу “Shahed-131/136”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. У Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.

Крім того, ворог бив артилерією по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватне підприємство, 2 будинки та газогін. Решта інформації уточнюється.

Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

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