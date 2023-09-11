У небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 “шахедів”

Наші захисники з ПвК “Схід” збили над регіоном 11 безпілотників типу “Shahed-131/136”.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, внаслідок ракетного удару по Криворіжжю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. У Гречаноподівській громаді є пошкодження приватних будинків: потрощено 4 хати, декілька господарчих споруд.
Крім того, ворог бив артилерією по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені приватне підприємство, 2 будинки та газогін. Решта інформації уточнюється.
Попередньо, всюди минулося без загиблих та постраждалих.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Загиблому був 31 рік.
На Дніпропетровщині о 07:21 оголосили повітряну тривогу.
Будьте обережні!