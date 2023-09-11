Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять свій маршрут

Важлива інформація!

Сьогодні, 11 вересня, у Дніпрі трамваї №12 та №17 з 10:00 до 14:00 прямуватимуть до площі Старомостової через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу.

Про це повідомили у департаменті транспорту і транспортної інфраструктури міськради.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя вул. Княгині Ольги – площі Десантників.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Усі інші автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.

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