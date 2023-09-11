Сьогодні у Дніпрі популярні трамваї тимчасово змінять свій маршрут

Сьогодні, 11 вересня, у Дніпрі трамваї №12 та №17 з 10:00 до 14:00 прямуватимуть до площі Старомостової через вул. Вокзальну без заїзду до Річкового вокзалу.
Про це повідомили у департаменті транспорту і транспортної інфраструктури міськради.
Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом колії в районі перехрестя вул. Княгині Ольги – площі Десантників.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Усі інші автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні!
Чоловік познайомився із жінкою, але в кінці побачення обікрав.
Криворіжець Дмитро вдруге за півтора місяця опинився в епіцентрі вибуху…
У Кам'янському посеред білого дня застрелили чоловіка.