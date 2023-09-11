Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рік

Дніпропетровщина - один із регіонів України, куди переїхало найбільше людей, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. Аналітики підрахували, як змінилися ціни на житло.

Ринок нерухомості на другий рік повномасштабної війни трохи оговтався. До прикладу, у трійку лідерів за вартістю житла повернувся Київ, де на початку вторгнення ціни різко впали, через близькість столиці до зони проведення бойових дій.

У серпні 2023 року найвища ціна на первинному ринку була зафіксована в Києві – 56 тисяч гривень за метр. Щоправда, це на 0.33% менше ніж торік у липні. За темпом росту цін Київ випереджає Івано-Франківська область — на 39% протягом року, а також Сумська область — на 29%

Такі дані публікують аналітики порталу Дім.ріа.

На Дніпропетровщині ціна житла на первинному ринку зросла на 10% і в середньому становить 38 тисяч гривень за квадратний метр.

На вторинному ринку схожа ситуація. Подекуди ціни на житло лізуть вгору. Найбільше здорожчання зафіксували у Закарпатській та Чернівецькій областях – 37%. У Дніпропетровській області вартість нерухомості за рік зросла на 27%. У серпні 2023 року за однокімнатну квартиру просять 42 тисячі доларів

А ось ціни на оренду за цей рік впали. У Дніпропетровській області – на 11%. Середня вартість оренди житла складає 11 тисяч гривень.

Неочікувано підросли ціни на оренду в Херсонській області – на 91%, а самі суми досить маленькі. У середньому це 3490 гривень. Росте вартість у Волинській області — на 78% – 11 тисяч, Чернігівська — 76% – 5500 гривень, Кіровоградська — 78% – 10 тисяч гривень.

Читайте також:

Українська

Автор: