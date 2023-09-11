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Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рік

Сьогодні 10:26
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Дніпропетровщина - один із регіонів України, куди переїхало найбільше людей, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. Аналітики підрахували, як змінилися ціни на житло.

Новости Днепра про Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рік

Ринок нерухомості на другий рік повномасштабної війни трохи оговтався. До прикладу, у трійку лідерів за вартістю житла повернувся Київ, де на початку вторгнення ціни різко впали, через близькість столиці до зони проведення бойових дій. 

У серпні 2023 року найвища ціна на первинному ринку була зафіксована в Києві – 56 тисяч гривень за метр. Щоправда, це на 0.33% менше ніж торік у липні. За темпом росту цін Київ випереджає Івано-Франківська область — на 39% протягом року, а також Сумська область — на 29%

Такі дані публікують аналітики порталу Дім.ріа. 

На Дніпропетровщині ціна житла на первинному ринку зросла на 10% і в середньому становить 38 тисяч гривень за квадратний метр. 

Новости Днепра про Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рік

На вторинному ринку схожа ситуація. Подекуди ціни на житло лізуть вгору. Найбільше здорожчання зафіксували у Закарпатській та Чернівецькій областях – 37%. У Дніпропетровській області вартість нерухомості за рік зросла на 27%. У серпні 2023 року за однокімнатну квартиру просять 42 тисячі доларів

А ось ціни на оренду за цей рік впали. У Дніпропетровській області – на 11%. Середня вартість оренди житла складає 11 тисяч гривень.

Неочікувано підросли ціни на оренду в Херсонській області – на 91%, а самі суми досить маленькі. У середньому це 3490 гривень. Росте вартість у Волинській області — на 78% – 11 тисяч, Чернігівська — 76% – 5500 гривень, Кіровоградська — 78% – 10 тисяч гривень.  

Новости Днепра про Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рік

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Новости Днепра про Оренда та купівля житла у Дніпрі та області: як змінилися ціни за рікУкраїнська

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