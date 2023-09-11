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У Дніпрі та області знову оголосили надзвичайну небезпеку: що сталося

Сьогодні 07:19
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Будьте обережні!

Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили надзвичайну небезпеку: що сталося

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають: 11 вересня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

11 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 5-10°С, вдень 21-26°С; по місту Дніпро вночі 8-10°С, вдень 21-23°С.

12 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-11°С, вдень 22-27°С.

13 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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Новости Днепра про У Дніпрі та області знову оголосили надзвичайну небезпеку: що сталосяУкраїнська

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