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У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берега

Сьогодні 08:30
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Загиблому був 31 рік.

Новости Днепра про У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берега

У неділю, 10 вересня, у Кривому Розі стався нещасний випадок. Там в Центрально-Міського району в річці потонув чоловік.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що чоловік пішов купатися у водоймі та зник. Очевидці викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.

ДСНС-ники знайшли потопельника в 20 метрах від берега, на глибині три метри.

Тіло передали правоохоронцям. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

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Новости Днепра про У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берегаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берегаРусский

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