У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берега

У неділю, 10 вересня, у Кривому Розі стався нещасний випадок. Там в Центрально-Міського району в річці потонув чоловік.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.
Зазначається, що чоловік пішов купатися у водоймі та зник. Очевидці викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.
ДСНС-ники знайшли потопельника в 20 метрах від берега, на глибині три метри.
Тіло передали правоохоронцям. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.
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