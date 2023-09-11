У Кривому Розі в річці потонув чоловік: був в 20 метрах від берега

Загиблому був 31 рік.

У неділю, 10 вересня, у Кривому Розі стався нещасний випадок. Там в Центрально-Міського району в річці потонув чоловік.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Зазначається, що чоловік пішов купатися у водоймі та зник. Очевидці викликали на місце події рятувальників та правоохоронців.

ДСНС-ники знайшли потопельника в 20 метрах від берега, на глибині три метри.

Тіло передали правоохоронцям. Вони і будуть встановлювати всі обставини події.

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