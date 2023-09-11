Аренда и покупка жилья в Днепре и области: как изменились цены за год

Рынок недвижимости на второй год полномасштабной войны немного пришел в себя. К примеру, в тройку лидеров по стоимости жилья вернулся Киев, где в начале вторжения цены резко упали из-за близости столицы к зоне проведения боевых действий.
В августе 2023 года самая высокая цена на первичном рынке была зафиксирована в Киеве – 56 тысяч гривен за метр. Правда, это на 0.33% меньше, чем в июле прошлого года. По темпу роста цен Киев опережает Ивано-Франковская область – на 39% в течение года, а также Сумская область – на 29%
Такие данные публикуют аналитики портала Дім.ріа.
В Днепропетровской области цена жилья на первичном рынке выросла на 10% и в среднем составляет 38 тысяч гривен за квадратный метр.
На вторичном рынке похожая ситуация. Кое-где цены на жилье лезут вверх. Наибольшее подорожание зафиксировали в Закарпатской и Черновицкой областях – 37%. В Днепропетровской области стоимость недвижимости за год выросла на 27%. В августе 2023 года за однокомнатную квартиру просят 42 тысяч долларов
А вот цены на аренду за этот год упали. В Днепропетровской области – на 11%. Средняя стоимость аренды жилья составляет 11 тысяч гривен.
Неожиданно подросли цены на аренду в Херсонской области – на 91%, но сами суммы достаточно маленькие. В среднем это 3490 гривен. Растет стоимость в Волынской области – на 78% – 11 тысяч, Черниговская – 76% – 5500 гривен, Кировоградская – 78% – 10 тысяч гривен.
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