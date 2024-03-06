Обстрел ТЦ в Никополе: в ОВА сообщили детали

Из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Огонь охватил 4 тыс. кВ м. К счастью, без жертв.
Кроме этого удара, агрессор целил по райцентру еще дважды в день. Не только из тяжелой артиллерии, но и дроном-камикадзе. Пострадала пожилая женщина. Будет оправляться дома. Горел жилой дом, пламя спасатели успокоили. Повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто и линия электропередач.
Беспилотник русская армия направила и на Марганецкую общину. Люди уцелели.
Местные жители сообщили Суспільному, что российские войска ударили по складу с краской, расположенному рядом с торговым центром. Со склада огонь перекинулся и на торговый центр.
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