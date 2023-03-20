«Няш-мяш переобувается»: предательница Поклонская назвала ложью «русскую весну» в Крыму

В сети распространяют сообщение предательницы Натальи Поклонской, которую большинство знает по прозвищу "няш-мяш".

В своих сторис она вроде бы опубликовала сообщение, где усомнилась в «русской весне» и тому, что Крыму лучше живется под российской оккупацией. Поклонская также вспомнила листовки от россиян, где жители Крыма обещали спокойную жизнь «в родной гавани» и золотые горы, но стало только хуже.

Она отметила, что должна радоваться событиям девятилетней давности, но не может, потому что крымчан обманули россияне.

Сейчас эти сторис удалены, поэтому непонятно действительно ли они принадлежат Поклонской, или ее страницу взломали.

Ранее Поклонская говорила о том, что Украина это действительно не Россия, и что скорый захват новых территорий невозможен, потому что на территории Украины «сформировалось что-то свое». Поэтому вполне возможно, что коллаборантка наконец прозрела.

А в июне 2022 года она объявила, что стала советником генпрокурора РФ Игоря Краснова и прекращает публичную деятельность в соцсетях. С тех пор на ее страницах действительно нет сообщений.

Доподлинно неизвестно, где сейчас Поклонская, ведь ее назначению на новую должность предшествовало увольнение из Россотрудничества. Тогда она объявила, что будет защищать права своих соотечественников в Украине. И именно это могло повлиять на дальнейшую карьеру предательницы

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