Разбрызгнул газовый баллончик: в центре Днепра 58-летний пассажир напал на кондукторшу

В Днепре пассажир пытался отбиться от кондуктора.

Инцидент произошел около 8 часов утра 20 марта. Об этом рассказали в районном отделении полиции.

В трамвай на остановке в центре города вошел пассажир, который не купил билет. На это отреагировала кондуктор, предупредившая безбилетника о том, что теперь он должен заплатить штраф. Мужчина отказался платить и начал убегать, из-за чего контролер остановила его. Днепрянин решил «отбиться» от нее, потому достал газовый баллончик и разбрызгнул смесь в сторону женщины.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что нарушителем оказался 58-летний мужчина. Инспекторам он показал свое пенсионное удостоверение. После этого хулигана забрали в отделение для выяснения всех обстоятельств дела.

Ему грозит наказание от штрафа до административного ареста сроком до пятнадцати суток.

Напомним, ранее в Днепре остановили водительницу, установившую алко-рекорд.

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