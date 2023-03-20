Днепряне, будьте внимательны: хакеры из россии распространяют вирусы через торренты

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предупреждают об опасности загрузки сломанного программного обеспечения, ведь российские хакеры, в частности спецслужбы, распространяют вирусы через торренты.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными, — говорится в сообщении.
В Госслужбе отметили, что во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе и операционные системы) в учреждениях и компаниях разных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.
Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена, — отметили в Госспецсвязи.
Напомним, ранее мы писали, что российские хакеры взломали Instagram Залужного.
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