“Няш-мяш перевзувається”: зрадниця Поклонська назвала брехнею “русскую весну” в Криму

У мережі розповсюджують допис зрадниці Наталії Поклонської, яку більшість знає за прізвиськом "няш-мяш".

У своїх сторіс вона начебто опублікувала допис, де засумнівалася в “русской весне” та тому, що Криму краще живеться під російською окупацією. Поклонська також згадала про листівки від росіян, де мешканця Криму обіцяли спокійне життя “в рідній гавані” та золоті гори, але стало тільки гірше.

Вона зазначила, що повинна радіти подіям дев’ятирічної давності, але не може, бо кримчан надурили росіяни.

Зараз ці сторіс видалено, тому незрозуміло чи вони справді належать Поклонській, чи її сторінку зламали.

Раніше Поклонська говорила про те, що Україна це справді не Росія, і що швидке захоплення новий територій не можливе, бо на території України “сформувалося щось своє”. Тому цілком можливо, що колаборантка нарешті прозріла.

А у червні 2022 року вона оголосила, що стала радником Генпрокурора РФ Ігоря Краснова та припиняє публічну діяльність в соцмережах. З того часу, на її сторінках дійсно немає дописів.

Достеменно невідомо, де зараз Поклонська, адже її призначенню на нову посаду передувало звільнення з Росспівробітництва. Тоді вона оголосила, що “буде захищати права своїх співітчизників в Україні”. І саме це могло вплинути на подальшу кар’єру зрадниці.

Читайте також:

Українська

Автор: