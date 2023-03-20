Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Петра Яцика; вул. Маршала Судця, 38/1; вул. Великій Діївській, 22; бульварі Зоряному, 1А; вул. Романовського, 84 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні в Дніпрі відключатимуть світло: де не буде електроенергії.
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