Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

У Дніпрі сьогодні, 20 березня, сотні мешканців залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Петра Яцика; вул. Маршала Судця, 38/1; вул. Великій Діївській, 22; бульварі Зоряному, 1А; вул. Романовського, 84 припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 104-108, 129-145;

вул. Євпаторійської;

вул. Великої Діївської, 4, 22;

Запорізького шосе, 2а, 4, 10, 16;

бульвару Зоряний, 1, 1д;

сел. Ігрень.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні в Дніпрі відключатимуть світло: де не буде електроенергії.

Читайте також:

Українська

Автор: