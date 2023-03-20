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Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Сьогодні 12:13
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У Дніпрі сьогодні, 20 березня, сотні мешканців залишилися без води.

Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП на вул. Петра Яцика; вул. Маршала Судця, 38/1; вул. Великій Діївській, 22; бульварі Зоряному, 1А; вул. Романовського, 84 припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 104-108, 129-145;
  • вул. Євпаторійської;
  • вул. Великої Діївської, 4, 22;
  • Запорізького шосе, 2а, 4, 10, 16;
  • бульвару Зоряний, 1, 1д;
  • сел. Ігрень.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні в Дніпрі відключатимуть світло: де не буде електроенергії. 

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Новости Днепра про Сотні мешканців Дніпра сьогодні залишилися без води: адресиУкраїнська

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