Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з’явився документ - Днепр Инфо
Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з’явився документ
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Сегодня 12:48

У Дніпрі цього тижня можуть завершити опалювальний сезон.

Новости Днепра про Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з'явився документ

Відповідний документ з’явився на сайті Дніпровської міської ради. 

Зазначається, що у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря, у Дніпрі дозволити завершити опалювальний сезон. Так, він має закінчитися 22 березня. 

Утім, цей документ ще не підписаний, тому можливі зміни.

Зазначимо, що минулого року опалювальний сезон завершили 31 березня. Раніше міський голова заявив, що за даними Нафтогазу, в Україні опалювальний сезон мають закінчити наприкінці березня. У той же час, треба діяти згідно до нормативів та вимикати тепло, коли середньодобова температура досягне 8 градусів.

Нагадаємо, раніше про кінець опалювального сезону заявили в Кам’янському. Там планували його завершили 20 березня, але поки що відклали це рішення, через зниження температури повітря. А ось у Нікополі повідомили, що вимкнуть тепло 31 березня. 

Новости Днепра про Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з'явився документ

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Новости Днепра про Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з'явився документУкраїнська Новости Днепра про Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з'явився документРусский

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