Коли в Дніпрі хочуть закінчити опалювальний сезон: з’явився документ

У Дніпрі цього тижня можуть завершити опалювальний сезон.

Відповідний документ з’явився на сайті Дніпровської міської ради.

Зазначається, що у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря, у Дніпрі дозволити завершити опалювальний сезон. Так, він має закінчитися 22 березня.

Утім, цей документ ще не підписаний, тому можливі зміни.

Зазначимо, що минулого року опалювальний сезон завершили 31 березня. Раніше міський голова заявив, що за даними Нафтогазу, в Україні опалювальний сезон мають закінчити наприкінці березня. У той же час, треба діяти згідно до нормативів та вимикати тепло, коли середньодобова температура досягне 8 градусів.

Нагадаємо, раніше про кінець опалювального сезону заявили в Кам’янському. Там планували його завершили 20 березня, але поки що відклали це рішення, через зниження температури повітря. А ось у Нікополі повідомили, що вимкнуть тепло 31 березня.

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