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Дніпряни, будьте уважні: хакери з росії поширюють віруси через торенти

Сьогодні 11:39
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Дніпряни, будьте уважні: хакери з росії поширюють віруси через торенти

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджають про небезпеку завантаження зламаного програмного забезпечення, адже російські хакери, зокрема спецслужби, поширюють віруси через торенти.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій комп’ютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними, – йдеться у повідомленні.

У Держслужбі зауважили, що у багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (зокрема й операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів.

Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до комп’ютера, на якому її встановлено, – наголосили в Держспецзв’язку.

Новости Днепра про Дніпряни, будьте уважні: хакери з росії поширюють віруси через торенти

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські хакери зламали Instagram Залужного.

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Новости Днепра про Дніпряни, будьте уважні: хакери з росії поширюють віруси через торентиУкраїнська

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