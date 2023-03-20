Сотни жителей Днепра сегодня остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на ТРП на ул. Петра Яцыка; ул. Маршала Судца, 38/1; ул. Большой Диевской, 22; бульваре Звездном, 1А; ул. Романовского, 84 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Обновлено: также без воды жители:
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут отключать свет: где не будет электроэнергии.
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