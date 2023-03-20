Сотни жителей Днепра сегодня остались без воды: адреса

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре будут отключать свет: где не будет электроэнергии.

Обновлено: также без воды жители:

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Так, в связи с проведением аварийных работ на ТРП на ул. Петра Яцыка; ул. Маршала Судца, 38/1; ул. Большой Диевской, 22; бульваре Звездном, 1А; ул. Романовского, 84 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

В Днепре сегодня, 20 марта, сотни жителей остались без воды.

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