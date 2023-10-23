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  • Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчину

Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчину

Сегодня 08:30
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчину

Полиция Павлограда разыскивает 59-летнего Сергея Алексеенко.

В январе 2003 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 45-50 лет, полного телосложения, рост 175-177 см, волосы волнистые черного цвета, глаза карие.

Особые приметы: на правом бедре химический ожог диаметром 3 см.

Если вы видели этого мужчину или у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: (066) 345 58 97, (066) 720 38 16 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчину

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине более 5 лет разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку.

Читайте также:

Новости Днепра про Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Нужна ваша помощь: на Днепропетровщине более 20 лет разыскивают 59-летнего мужчинуРусский

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