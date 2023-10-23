Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Поліція Павлограда розшукує 59-річного Сергія Алексєєнка.
У січні 2003 року чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 45-50 років, повної статури, зріст 175-177 см, волосся хвилясте чорного кольору, очі карі.
Особливі прикмети: на правому стегні хімічний опік діаметром 3 см.
Якщо ви бачили цього чоловіка чи у вас є якась інформація про його місцеперебування, повідомте про це за номерами: (066) 345 58 97, (066) 720 38 16 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся.
Читайте також:
Автор:
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Ще є час зарядити телефон!
Поліція зупинила підозрілий мотоцикл Honda у місті Кам’янське.