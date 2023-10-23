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  • Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Сьогодні 08:30
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Поліція Павлограда розшукує 59-річного Сергія Алексєєнка.

У січні 2003 року чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 45-50 років, повної статури, зріст 175-177 см, волосся хвилясте чорного кольору, очі карі.

Особливі прикмети: на правому стегні хімічний опік діаметром 3 см.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи у вас є якась інформація про його місцеперебування, повідомте про це за номерами: (066) 345 58 97, (066) 720 38 16 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся. 

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Новости Днепра про Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Потрібна ваша допомога: на Дніпропетровщині більше 20 років розшукують 59-річного чоловікаРусский

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